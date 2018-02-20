Свыше 250 тысяч человек по всему миру напишут "Тотальный диктант-2018"

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Свыше 250 тысяч человек по всему миру смогут написать "Тотальный диктант" 14 апреля, к проекту могут присоединиться жители еще четырех стран, ранее не участвовавших в акции, сообщила во вторник руководитель PR-службы проекта Ксения Эрдман.

"Суммарное количество участников прошлого года было по всему миру – 75 стран, это порядка 200 тысяч человек. В этом году, я надеюсь, мы точно перейдем планку в 250 тысяч, ну и, может быть, будем приближаться к 300 тысячам", — рассказала Эрдман на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию.

По ее словам, в координации проекта в этом году помогут волонтеры, среди которых будут филологи, преподаватели гуманитарных дисциплин и просто все желающие. Их количество может приблизиться к 20 тысячам по всей России, отметила организатор. Эрдман также подчеркнула, что на сегодняшний день в проекте задействована практически вся Россия, но остаются регионы, участие которых пока затруднительно из-за отсутствия местной координаторской помощи.

"Сейчас можно говорить, что есть практически все регионы России, которые пишут тотальный диктант… Я хотела бы также призвать Карачаево-Черкессию, Ингушетию, Ненецкий автономный округ, Магаданский край и Алтай все-таки найти координатора у себя, чтобы и в этих федеральных округах был тотальный диктант", — сказала она.

Организатор также добавила, что в этом году ожидается увеличение числа стран, жители которых смогут проверить свои знания русского языка: еще четыре государства могут присоединиться к мероприятию, точный состав стран-участников пока не озвучивается. Ранее стало известно, что бесплатные подготовительные курсы по русскому языку будут организованы в 15 странах, среди которых Россия, Австралия, Австрия, Англия, ЮАР и другие.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.