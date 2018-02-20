Роскомнадзор в 2017 году заблокировал 13,5 тысячи экстремистских сайтов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роскомнадзор в 2017 году на основании требований Генпрокуратуры ограничил доступ к 13,5 тысячи сайтов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и несанкционированным митингам, сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Он рассказал, что в 2017 году в ведомство из Генпрокуратуры поступили требования об ограничении доступа к противоправной информации, размещенной примерно на 1 тысяче интернет-ресурсов.

Кроме того, на основании этих требований Генпрокуратуры Роскомнадзор выявил более 86 тысяч веб-зеркал экстремистских ресурсов. В их числе — 45 тысяч сайтов, пропагандирующих деятельность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ*).

По словам Жарова, большая часть экстремистской информации была удалена администраторами сайтов либо хостинг-провайдерами до блокировки.

"В результате операторами связи из почти 90 тысяч ресурсов был ограничен доступ только к 13,5 тысячи сайтов или страницам сайтов", — сказал Жаров.

*Террористическая организация, запрещенная в России