В Крыму рассказали о создании игорной зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Наиболее подходящим местом для игорной зоны в Крыму является южное побережье, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Я думаю, что местом для игорной зоны должен быть южный берег Крыма. Потому что это отдельный вид бизнеса, фешенебельный, респектабельный. Люди, которые тратят деньги на карточные игры и рулетки, привыкли и хотят получить максимально комфортабельные условия отдыха ", — сказал Черняк.
При этом он подчеркнул, что создать площадку под игорную зону можно в любом регионе Крыма, но наиболее больший багаж с точки зрения подходящих мест – южный берег полуострова.
"Рассматриваются различные варианты, потому что инвестор собирается вложить достаточно большие средства и сделать большую игорную зону со всей соответствующей инфраструктурой", — подчеркнул Черняк.