В Крыму рассказали о создании игорной зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Наиболее подходящим местом для игорной зоны в Крыму является южное побережье, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что правительство республики отказалось от планов создания игорной зоны в пределах территории санатория "Жемчужина" в поселке Гаспра (Большая Ялта), расположенного у замка "Ласточкино гнездо". По его словам, оператором будущей игорной зоны станет крупный инвестор, имя которого с учетом санкционных особенностей не раскрывается.

"Я думаю, что местом для игорной зоны должен быть южный берег Крыма. Потому что это отдельный вид бизнеса, фешенебельный, респектабельный. Люди, которые тратят деньги на карточные игры и рулетки, привыкли и хотят получить максимально комфортабельные условия отдыха ", — сказал Черняк.

При этом он подчеркнул, что создать площадку под игорную зону можно в любом регионе Крыма, но наиболее больший багаж с точки зрения подходящих мест – южный берег полуострова.

"Рассматриваются различные варианты, потому что инвестор собирается вложить достаточно большие средства и сделать большую игорную зону со всей соответствующей инфраструктурой", — подчеркнул Черняк.