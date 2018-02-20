В Москве появятся улицы имени Гомельского и географа Семенова-Тян-Шанского

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. архивное фото

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Имена президента баскетбольного клуба ЦСКА, баскетбольного тренера Александра Гомельского и знаменитого географа и путешественника Петра Семёнова-Тян-Шанского присвоят некоторым улицам Москвы, соответствующее решение принято во вторник на президиуме правительства столицы.

В память о выдающемся баскетбольном тренере Гомельском практикуемому проезду номер 5505 в Хорошевском районе между Ленинградским проспектом и улицей Авиаконструктора Микояна, присвоено наименование — улица Александра Гомельского, следует из материалов к заседанию.

Проездам, расположенным в районе Проспект Вернадского недалёко от одноимённой станции метро, присвоены имена выдающихся русских ученых-географов и путешественников: проектируемому проезду номер 6643 — улица Семёнова-Тян-Шанского, проектируемому проезду номер 6645 — улица Михаила Певцова; безымянному проезду между проектируемыми проездами 6643 и 6645 — улица Воейкова.

Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский — знаменитый географ, путешественник и государственный деятель. Первый из европейских путешественников совершил восхождение на Тянь-Шань и первым организовал всеобщую перепись населения в 1897 году.

Михаил Васильевич Певцов — генерал-майор, путешественник, исследователь Средней и Центральной Азии. Автор научно-исследовательских работ — "Путевые очерки Чжунгарии", "Очерк путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая" и других.

Александр Иванович Воейков — метеоролог, климатолог, географ, путешественник и создатель сельскохозяйственной метеорологии. Автор ряда научно-исследовательских работ, среди которых "Распределение осадков в России", "Путешествие по Японии" и других.