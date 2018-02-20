Роскомнадзор проверит Facebook более комплексно, чем Twitter

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роскомнадзор в 2018 году проверит Twitter на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей, проверка Facebook будет более комплексной, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
"В отношении компании Facebook проверка будет более комплексная. Мы совершенно точно во второй половине 2018 года такую проверку проведем. О конкретных сроках мы сообщим дополнительно", — сказал глава Роскомнадзора.
По его словам, проверка затронет вопросы, которые обсуждались в начале февраля на встрече представителей Роскомнадзора с руководством Facebook.
"По поводу всех этих вопросов официальное письмо Роскомнадзора руководству компании Facebook вручено. И мы в соответствии с законодательством РФ в течение месяца будем ждать ответа на эти вопросы. Если он не будет дан, мы будем расценивать, что ответ отрицательный", — добавил он.