Роскомнадзор проверит Facebook более комплексно, чем Twitter

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роскомнадзор в 2018 году проверит Twitter на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей, проверка Facebook будет более комплексной, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

"В отношении компании Twitter, поскольку у нас есть официальное письмо от компании, что в первой половине 2018 года персональные данные наших граждан будут локализованы на территории РФ, проверка будет проходить только в этом плане", — сказал Жаров.

"В отношении компании Facebook проверка будет более комплексная. Мы совершенно точно во второй половине 2018 года такую проверку проведем. О конкретных сроках мы сообщим дополнительно", — сказал глава Роскомнадзора.

По его словам, проверка затронет вопросы, которые обсуждались в начале февраля на встрече представителей Роскомнадзора с руководством Facebook.

"Там обсуждалось много аспектов — локализация персональных данных на территории РФ, наличие или отсутствие офиса компании на территории РФ, удаление противоправного контента в соответствии с законодательством РФ всеми социальными сетями, которые входят в сообщество Facebook. И, наконец, пояснение в отношении удаления аккаунтов российских пользователей компанией Facebook", — рассказал Жаров.

"По поводу всех этих вопросов официальное письмо Роскомнадзора руководству компании Facebook вручено. И мы в соответствии с законодательством РФ в течение месяца будем ждать ответа на эти вопросы. Если он не будет дан, мы будем расценивать, что ответ отрицательный", — добавил он.