В ОТР прокомментировали назначение нового телеведущего вместо Андреевой

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Назначение Кирилла Клейменова ведущим программы "Время" вместо Екатерины Андреевой — это обычная рабочая рокировка, сказал РИА Новости гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко.

"Зрители привыкли в свое время и к Клейменову, его хорошо знают", — заявил Лысенко, подчеркнув, что это никак не отразится на отношении зрителей к телепередаче.

Однако, отметил гендиректор ОТР, Клейменову понадобится время, чтобы восстановить навыки телеведущего, так как он долгое время не работал в кадре.

Накануне дирекция общественных связей Первого канала сообщила, что программа "Время" начинает выходить из новой, современной студии. Первые после реновации выпуски, выходящие на европейскую орбиту, будет вести шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, который был ответственным за запуск новых технологий. Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также будут вести субботние выпуски программы во всех зонах вещания Первого канала.