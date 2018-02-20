"Единая Россия" запустит образовательный проект "Парта Героя"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Партия "Единая Россия" запускает в российских школах образовательный проект "Парта Героя", благодаря которому школьники смогут получить информацию о своих земляках, совершивших доблестные поступки, сообщает во вторник пресс-служба ЕР.

"Мы в рамках партпроекта "Единой России" "Новая школа" запускаем всероссийский образовательный проект "Парта Героя". На школьных партах будет размещен QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Цель этого образовательного проекта — в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию", — цитирует пресс-служба партии координатора партпроекта Алену Аршинову.

Она уточнила, что каждый герой "имеет непосредственное отношение к той школе, в которой устанавливается "парта героя". "Это, безусловно, важный для воспитания молодежи и объединяющий поколения образовательный проект", — добавила Аршинова.