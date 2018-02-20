Опрос показал отношение россиян к Дню защитника Отечества

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Большинство россиян считают День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, особым праздником, показал последний опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Респондентам задавали вопрос: "Скоро День защитника Отечества — 23 Февраля. Для одних 23 Февраля — особый день, важный, значимый. Для других 23 Февраля не является особым, важным, значимым днем. Если говорить о вас лично, какая позиция вам ближе: первая или вторая?" Большинство россиян (75%) считают, что День защитника Отечества — важный и значимый праздник, противоположной позиции придерживаются 22% респондентов, 3% опрошенных затруднились дать ответ на этот вопрос.

Полные данные опроса читайте на сайте "ФОМ" >>

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Опрос проводило ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ) 10-11 февраля 2018 года в 104 населенный пунктах 53 субъектов Российской Федерации.

В исследовании приняли участие полторы тысячи респондентов, оно проводилось методом интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день ежегодно отмечался День Советской армии и Военно-морского флота. В День защитника Отечества россияне чествуют тех, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил.