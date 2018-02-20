Вопрос о блокировке YouTube в России не стоит, заявил глава Роскомнадзора

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роскомнадзор пока не планирует блокировать видеохостинг YouTube из-за неудаления признанной противоправной информации о бизнесмене Олеге Дерипаске, заявил руководитель ведомства Александр Жаров.

Ранее Роскомнадзор обязал операторов связи (интернет-провайдеров и мобильных операторов) ограничить доступ к страницам сайта Алексея Навального navalny.com, с которых не удалена признана противоправной информация о Дерипаске. Также ведомство потребовало от Googlе удалить аналогичные противоправные материалы с видеохостинга YouTube и ожидает ее решения. Ранее во вторник Жаров сказал РИА Новости, что Роскомнадзор пока не получил от американской компании официальный ответ на свое требование.

"На сегодняшний день вопрос о блокировке YouTube не стоит", — сказал глава ведомства журналистам, отвечая на вопрос, что будет предпринимать Роскомнадзор в связи с тем, что видеохостинг не удаляет ролик о Дерипаске.

"С YouTube пока ничего делать не будем. С YouTube идет диалог. Они воспользовались своим правом, обратились к владельцам соответствующих аккаунтов, чтобы они их удалили", — добавил Жаров.

В начале февраля в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель бизнесмена заявил, что обвинения лживы, и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. По решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по исковому заявлению Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма. Ведомство сообщало, что большинство ресурсов, в том числе все СМИ, удалили эту информацию.