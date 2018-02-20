В Хабаровском крае установят памятник собаке, 12 лет ждавшей своего хозяина

ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре установят памятник собаке, которая 12 лет ждала хозяина на месте его гибели. Об этом рассказали РИА Новости в городской администрации.

Хозяина Найды — так звали собаку — в 2005 году на автобусной остановке насмерть сбила машина. Животное 12 лет ждало его на этом месте. Пристроить ее в добрые руки не удалось: пес приходил на место гибели хозяина и ждал. Местные жители подкармливали Найду и установили для нее будку. В 2017 году собака погибла под колесами машины.

Памятник Найде создаст художник-скульптор Евгений Попов из Комсомольска-на-Амуре, он уже приступил к работе.

"Деньги собирали через специальную интернет-площадку. Их перечисляли жители Дальнего Востока и западной России. Основную часть средств собрали простые граждане, так что памятник будет народным", — сообщили в горадминистрации.

Бронзовую скульптуру установят ко Дню города, 12 июня.