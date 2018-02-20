ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре установят памятник собаке, которая 12 лет ждала хозяина на месте его гибели. Об этом рассказали РИА Новости в городской администрации.
Памятник Найде создаст художник-скульптор Евгений Попов из Комсомольска-на-Амуре, он уже приступил к работе.
"Деньги собирали через специальную интернет-площадку. Их перечисляли жители Дальнего Востока и западной России. Основную часть средств собрали простые граждане, так что памятник будет народным", — сообщили в горадминистрации.
Бронзовую скульптуру установят ко Дню города, 12 июня.