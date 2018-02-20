Электронные трудовые книжки могут появиться с 1 января 2020 года

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Электронный документооборот между работодателями и Пенсионным фондом России (ПФР), позволяющий перевести трудовые книжки в электронный вид, может начаться 1 января 2020 года, заявила замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова.

Она рассказала, что с прошлого года Минтруд совместно с работодателями и профсоюзами ведет работу по трем ключевым направлениям.

"Первый блок – это электронная трудовая книжка. В рамках второго направления – "кадровый документооборот в организации" – на площадке РСПП ведется проработка новых механизмов применения кадрового документооборота в электронном виде. И третий блок – "электронный надзор": на базе Роструда прорабатываются вопросы изменений в нормативную правовую базу", – цитируют в пресс-службе Минтруда слова Ельцовой.

Она добавила, что законопроекты об электронном кадровом документообороте будут в обязательном порядке обсуждаться на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Как рассказала Ельцова, предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в информационную систему ПФР. "Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдает работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые "поля". Предполагается, что мы начнем работать в этой системе с 1 января 2020 года", – рассказала замминистра.

По словам Ельцовой, работодатель по-прежнему продолжит формировать сведения в электронном виде с использованием своих информационных систем о трудовой деятельности работника за период его работы: "Здесь мы ничего не планируем устанавливать дополнительно. Это все, как есть сейчас. Задача работодателя – в установленные сроки сдавать всю информацию в ПФР".

По данным Минтруда, перевод данных о трудовой деятельности в электронный вид имеет ряд преимуществ для граждан и работодателей: сохранность персональных данных; снижение издержек работодателя и работника при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации; дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с кадровой службой работодателя.

Введение электронной трудовой книжки также должно позволить при обращении гражданина за государственными и муниципальными услугами исключить обязанность предоставления гражданином сведений о трудовой деятельности. Органы, оказывающие услуги, будут запрашивать данные сведения посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени, что позволит сократить время предоставления гражданину услуг.