В Госдуме оценили уровень цифровой грамотности россиян

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Цифровая грамотность граждан России находится на неплохом уровне, однако есть к чему стремиться, заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Российский центр интернет-технологий по защите интернет-пользователей РОЦИТ провёл исследование, которое показало, что цифровая грамотность наших граждан составляет шесть пунктов из десяти. Возможно, это неплохой результат. С другой стороны, ещё есть к чему стремиться вместе со всей нашей цифровой экономикой", — сказал парламентарий.