Минобрнауки проработает вопрос обеспечения школ спецохраной

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минобрнауки совместно с главами регионов проработает вопрос об обеспечении школ специализированной охраной, сообщила журналистам во вторник замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.

"Нам уже дано поручение совместно с главами регионов проработать вопрос о выполнении условий, ведь это одно из требований, что школа сегодня должна в обязательном порядке наряду с многими другими мерами безопасности быть обеспечена специализированной охраной", — сказала Синюгина.

Она отметила, что по поручению правительства Минобрнауки совместно с субъектами изучило этот вопрос и понимает ситуацию со спецохраной в российских школах и их потребности. Ранее замминистра заявляла, что на эти цели потребуется более 100 миллиардов рублей.

По ее словам, в настоящее время представители Минобрнауки выезжают в федеральные округа очень большой межведомственной группой для изучения ситуации с охраной школ и профилактики правонарушений среди учащихся.

"Мы вместе намечаем ту дорожную карту, которая позволит нам выполнить, безусловно, все требования по обеспечению безопасного пребывания детей в школе", — добавила она.

"При любых решениях, которые будут приниматься, мы должны руководствоваться вопросами охраны жизни и здоровья детей и создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса: как для самих школьников, так и для их родителей и, конечно же, наших учителей", — сказала Синюгина.