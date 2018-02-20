Медведев призвал создать условия для перспективных ученых и инноваторов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство РФ продолжит поддержку молодых инженеров и будет создавать условия развития для перспективных ученых и инноваторов, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в телеграмме, направленной в адрес победителей XVIII Всероссийского конкурса "Инженер года – 2017" и лауреатов молодёжной премии "Надежда России", награждение которых проходит в Москве 20–22 февраля.

"Именно с такими целеустремлёнными, креативными людьми, как вы, связаны наши надежды на будущее, на прогрессивное развитие России. Поэтому мы будем поддерживать то, что вы делаете. Создавать условия, чтобы перспективные молодые учёные, инженеры, инноваторы могли воплощать в жизнь свои идеи на Родине", — подчеркнул Медведев в телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров.

Глава российского правительства также отметил, что разработки и рационализаторские предложения молодых специалистов востребованы в промышленности, медицине, оборонном комплексе, космонавтике и уже приносят многомиллионный экономический эффект.