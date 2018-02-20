Медведев призвал создать условия для перспективных ученых и инноваторов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство РФ продолжит поддержку молодых инженеров и будет создавать условия развития для перспективных ученых и инноваторов, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в телеграмме, направленной в адрес победителей XVIII Всероссийского конкурса "Инженер года – 2017" и лауреатов молодёжной премии "Надежда России", награждение которых проходит в Москве 20–22 февраля.
Глава российского правительства также отметил, что разработки и рационализаторские предложения молодых специалистов востребованы в промышленности, медицине, оборонном комплексе, космонавтике и уже приносят многомиллионный экономический эффект.