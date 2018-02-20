Facebook дали месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В начале февраля Роскомнадзор еще раз поднял вопрос о причинах блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram, заявил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы встречались с Facebook и поднимали этот вопрос. Еще раз письменно вручили им наш запрос. <…> Дали им месяц, коллеги не смогли ответить", — сказал РИА Новости Субботин.

По его словам, этот месяц ведомство отсчитывает с момента встречи.

"Они согласились взять время, чтобы сформулировать причины. Вопрос на контроле", — добавил Субботин.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. После этого Роскомнадзор потребовал у Facebook разъяснить причину блокировки аккаунтов политика. Позже Facebook подтвердил, что причиной стало внесение Кадырова в санкционный список США.

Сам Кадыров связал блокировку соцсетей с критикой действий США в исламском мире и заявил, что "принципиально" не вернется в Facebook. Вместо этого он завел профили в Telegram и Mylistory.