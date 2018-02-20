Украинцы стали главными дилерами синтетических наркотиков в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Граждане Украины стали главными распространителями синтетических наркотиков в России, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая в Госдуме.

"У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик, — это Украина, к сожалению. Наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству — Украина — становится страной, которая производит синтетические наркотики. И применительно к России — граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков", — констатировал он.

По словам замминистра, у ведомства есть информация о том, что на Украине синтетические наркотики производятся системно. "Соответственно, такой же поток следует и в Европу", — отметил Зубов.

В начале декабря глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что за десять месяцев 2017 года в России выявлено почти 180 тысяч наркопреступлений и изъято более 20 тонн запрещенных веществ. При этом стало меньше наркоманов, состоящих на учете, снизилось число случаев отравления наркотическими веществами, а также сократилось количество несовершеннолетних, больных наркоманией.