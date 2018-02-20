"Пьяные или безработные": глава ВС рассказал об осужденных в 2017 году

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Среди осужденных за убийство в России значительная часть пошла на преступления в состоянии алкогольного опьянения, сообщил глава Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев на итоговом совещании судей.

"В 2017 году за убийство было осуждено 8 тысяч 300 человек. Из них более 70 процентов — трудоспособные граждане без постоянного источника дохода, также более 70 процентов в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения", — сказал Лебедев.

По его данным, из осужденных за убийство почти треть были ранее судимы.