МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР во вторник внесли в Госдуму законопроект, отменяющий продление закона о потребительской корзине до 2020 года включительно, сообщает пресс-служба фракции.

Авторы инициативы напоминают, что пятилетний срок действия закона о потребительской корзине, действовавшего с 1 января 2013 года, истек 31 декабря 2017 года. При этом правительство РФ предложило продлить действие закона еще на 3 года, до 2020 года включительно в связи с необходимостью доведения МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Законопроектом предлагается сократить срок действия потребительской корзины в целом по Российской Федерации до 2018 года включительно", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов, необоснованное продление срока действия закона о потребительской корзине, обеспечивающей лишь физиологическое выживание, до 2020 года включительно создает риски искажения информации о масштабах бедности и о необходимых мерах по ее ликвидации, а также снижения уровня жизни малообеспеченных граждан.