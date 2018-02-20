Роспотребнадзор в 2017 году забраковал более 20 тонн кондитерских изделий

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Более пяти тысяч партий кондитерских изделий общим весом свыше 20 тонн были забракованы специалистами Роспотребнадзора в 2017 году, сообщается на сайте ведомства.

"В 2017 году специалистами Роспотребнадзора забраковано более 5 тысяч партий кондитерских изделий общим объемом свыше 20 тонн. Вся небезопасная продукция изъята из оборота", — говорится в сообщении.

При исследовании проб таких изделий на загрязнители химической природы соответствовала нормативам всего 1 проба, отмечается в сообщении. Удельный вес проб, не соответствующих норме по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое), составил 4,6%.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 3,6% кондитерских изделий, добавляется в сообщении.