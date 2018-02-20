Останки найденных под Тулой солдат захоронят накануне Дня Победы

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Останки более полусотни солдат Красной Армии, чье захоронение обнаружили поисковики в Тульской области, будут торжественно похоронены накануне Дня Победы там же, где они погибли, — в деревне Ново-Яковлевка, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности населения, ГО и ЧС администрации Новомосковска Владимир Семенов.

Ранее сообщалось, что в январе тульские поисковики совместно с казаками обнаружили у деревни Ново-Яковлевка в Новомосковском районе Тульской области крупное массовое захоронение солдат 239-й стрелковой дивизии, павших при прорыве из окружения в конце ноября 1941 года.

"Завершился последний день крупномасштабной поисковой экспедиции по эксгумации останков бойцов 239-й стрелковой дивизии, защищавших Узловую, Донской и Сталиногорск в ноябре 1941 года. В общем итоге с начала 2018 года под Ново-Яковлевкой поисковики эксгумировали останки 63 красноармейцев", — говорится в официальном сообщении группы в соцсети "ВКонтакте" "Сталиногорск 1941" (Сталиногорск — прежнее название Новомосковска).

Отмечается, что вместе с останками найдены каски, обувь, части амуниции, ремней. Из восьми найденных капсул по расшифрованным запискам идентифицированы пятеро красноармейцев.

Поисковики предполагали, что в захоронении будет около 150 бойцов, но эти данные не подтвердились. "Для прояснения этого вопроса командиром поискового отряда "Штурм" Михаилом Булдаковым 17 февраля организована и проведена дополнительная разведка местности вокруг найденного захоронения. В ходе работ подтверждено, что других захоронений поблизости нет, и количество в 63 человека можно считать окончательным", — отмечается в сообщении группы.

Как рассказал РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности населения, ГО и ЧС администрации Новомосковска Владимир Семенов, торжественное захоронение останков найденных солдат планируется в мае на территории мемориала погибшим солдатам в Ново-Яковлевке.

"Принято предварительное решение захоронить останки бойцов накануне Дня Победы. Но только если позволит погода. Дело в том, что бойцов Красной Армии — 63 человека, для этого требуется значительное место для захоронения. А тот мемориал, который там сейчас существует, не позволяет этого сделать. Поэтому мемориал требуется расширять", — отметил собеседник.

Он добавил, что земляные работы требуют сухой погоды. "Если будет хорошая и дружная весна, то реконструкция будет сделана к этому сроку. Если нет, то возможна корректировка времени перезахоронения", — подчеркнул Семенов.

Собеседник отметил, что родные погибших будут приглашены на церемонию, но все они издалека, из Зауралья, и поэтому нельзя сказать заранее, кто из них сможет приехать.