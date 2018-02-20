Останки найденных под Тулой солдат захоронят накануне Дня Победы

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Останки более полусотни солдат Красной Армии, чье захоронение обнаружили поисковики в Тульской области, будут торжественно похоронены накануне Дня Победы там же, где они погибли, — в деревне Ново-Яковлевка, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности населения, ГО и ЧС администрации Новомосковска Владимир Семенов.
"Завершился последний день крупномасштабной поисковой экспедиции по эксгумации останков бойцов 239-й стрелковой дивизии, защищавших Узловую, Донской и Сталиногорск в ноябре 1941 года. В общем итоге с начала 2018 года под Ново-Яковлевкой поисковики эксгумировали останки 63 красноармейцев", — говорится в официальном сообщении группы в соцсети "ВКонтакте" "Сталиногорск 1941" (Сталиногорск — прежнее название Новомосковска).
Отмечается, что вместе с останками найдены каски, обувь, части амуниции, ремней. Из восьми найденных капсул по расшифрованным запискам идентифицированы пятеро красноармейцев.
Как рассказал РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности населения, ГО и ЧС администрации Новомосковска Владимир Семенов, торжественное захоронение останков найденных солдат планируется в мае на территории мемориала погибшим солдатам в Ново-Яковлевке.
Он добавил, что земляные работы требуют сухой погоды. "Если будет хорошая и дружная весна, то реконструкция будет сделана к этому сроку. Если нет, то возможна корректировка времени перезахоронения", — подчеркнул Семенов.
Собеседник отметил, что родные погибших будут приглашены на церемонию, но все они издалека, из Зауралья, и поэтому нельзя сказать заранее, кто из них сможет приехать.