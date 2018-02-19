Кирилл Клейменов вновь станет ведущим программы "Время"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов после десятилетнего перерыва продолжит вести программу "Время". Об этом сообщается на странице СМИ в Instagram.
Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести эфир на другие часовые пояса, а также появятся в субботних выпусках передачи.
Российский тележурналист Кирилл Клейменов начал вести информационные программы на ОРТ (позже — на Первом канале) в 1997 году. Последний эфир передачи "Время" он провел в качестве ведущего в 2004 году.