Кирилл Клейменов вновь станет ведущим программы "Время"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов после десятилетнего перерыва продолжит вести программу "Время". Об этом сообщается на странице СМИ в Instagram.

"Сегодня программа "Время" начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих — теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии", — говорится в публикации.

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести эфир на другие часовые пояса, а также появятся в субботних выпусках передачи.

Российский тележурналист Кирилл Клейменов начал вести информационные программы на ОРТ (позже — на Первом канале) в 1997 году. Последний эфир передачи "Время" он провел в качестве ведущего в 2004 году.