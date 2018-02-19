Кот Мостик с главной стройки Крыма после Масленицы сел на диету

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Символ строительства моста через Керченский пролив кот Мостик после Масленицы вернется к креветочной диете.

"Масленица закончилась. Хороший праздник, но полнит. Еще тарелочку, и возвращаюсь к любимой креветочной диете!" — так подписана фотография кота-блогера в Instagram, на которой Мостик лежит рядом с тарелкой блинов.

При этом подписчики разделились во мнении, насчет диеты кота. Одни советуют Мостику кушать и не ограничивайте себя ни в чем, так как "хорошего котика должно быть много", другие наоборот, советуют заняться котофитнессом и пробежкой по строящемуся мосту. Среди подписчиков также оказались и те, кто попросил кота-блогера поделиться креветочной диетой.

Несколько дней назад кот "писал", что перепробовал много блинов с разными начинками, но больше всего понравились блины с боттаргой (прессованной сушеной икрой).

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Кот по кличке Мостик живет на контрольно-пропускном пункте на въезде на стройплощадку. Он появился здесь в 2015 году, когда началась подготовка к строительству моста. Кот стал главным блогером проекта. Аккаунт @cat_the_most ежедневно рассказывает интернет-аудитории о проводимых работах, делится оригинальными кадрами, проводит конкурсы, дарит подарки. У Мостика более 20 тысяч подписчиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.