Московский омбудсмен не нашла VIP-камер в "Матросской тишине"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что не нашла VIP-камер в столичном СИЗО "Матросская тишина", который проверила после соответствующих сообщений.

"Это не VIP-камеры, так в моем представлении должны выглядеть все камеры: там такой же узкий стол, такие же нары, такое же постельное белье, такие же подушки и одеяла, но камеры отремонтированные", — сказала Потяева журналистам.

По её словам, в отремонтированных камерах чисто, нет протечек, в хорошем состоянии стены, "в туалетной комнате установлен нормальный унитаз, нормальная дверь, которая закрывается, нормальная раковина". Омбудсмен подтвердила наличие в этих камерах холодильника и плазменного телевизора, но такая же техника, по её словам, есть и в неотремонтированных камерах.

Уполномоченный по правам человека высказала позицию, что "если есть люди, которые в рамках спонсорской помощи способны улучшить условия пребывания людей в следственных изоляторах, и это сделано в рамках правового поля, то это нормально". По её словам, ремонт в камерах в "Матросской тишине" документально оформлен, нарушений она не увидела.

Как заявляла РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, VIP-камеры располагались в одном из корпусов "Матросской тишины". Для удобства арестантов там стоял современный холодильник, набитый деликатесами, большие телевизоры и даже дорогой унитаз. По словам Меркачевой, в VIP-камерах содержались подозреваемые в мошенничестве. Начальство СИЗО, отметила общественница, не смогло объяснить ситуацию.

После скандала с VIP-камерами в "Матросской тишине" прошла серия увольнений, включая замначальника и начальника СИЗО.