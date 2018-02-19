Московский омбудсмен не нашла VIP-камер в "Матросской тишине"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что не нашла VIP-камер в столичном СИЗО "Матросская тишина", который проверила после соответствующих сообщений.
По её словам, в отремонтированных камерах чисто, нет протечек, в хорошем состоянии стены, "в туалетной комнате установлен нормальный унитаз, нормальная дверь, которая закрывается, нормальная раковина". Омбудсмен подтвердила наличие в этих камерах холодильника и плазменного телевизора, но такая же техника, по её словам, есть и в неотремонтированных камерах.
Уполномоченный по правам человека высказала позицию, что "если есть люди, которые в рамках спонсорской помощи способны улучшить условия пребывания людей в следственных изоляторах, и это сделано в рамках правового поля, то это нормально". По её словам, ремонт в камерах в "Матросской тишине" документально оформлен, нарушений она не увидела.
После скандала с VIP-камерами в "Матросской тишине" прошла серия увольнений, включая замначальника и начальника СИЗО.