Глава ВЦИОМ усомнился в репрезентативности интернет-опросов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров усомнился в репрезентативности интернет-опросов.

"По-прежнему существует такое явление, как цифровой разрыв. Имеется в виду, что старшее поколение знает, что такое интернет, уже его не боится, иногда им пользуется, но далеко не так продвинуто и активно, как молодое поколение. Напомню, что самые активные избиратели в России – это граждане предпенсионного и пенсионного возраста. Получается, что самая политически активная часть населения в интернете представлена меньше всего, поэтому на основании этого демографического разрыва интернет-опросы сегодня не могут быть, увы, пока репрезентативны, даже если они проводятся по всем законам социологической науки", — сказал Федоров журналистам в Симферополе.

По его словам, пока ни в России, ни в западных странах не существует теории, которая показала бы, как сделать эти опросы репрезентативными.

"Те, кто проводит интернет-опросы в России, они и не ставят для себя в большинстве своем задачу провести научный опрос. Увы и ах. Эти ребята пытаются использовать термин "опрос" для того, что опросом, по сути, не является и уж точно не является научным опросом", — пояснил Федоров.