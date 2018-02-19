В "Матросской тишине" сменился начальник после скандала с VIP-камерами

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Начальник СИЗО "Матросская тишина" сменился на фоне скандала с VIP-камерами, о которых заявили правозащитники.

Как заявил журналистам в понедельник начальник столичного управления ФСИН России Сергей Мороз, в СИЗО-1 назначен новый начальник — подполковник Сергей Поздеев, который ранее занимал должность заместителя начальника управления в Кировской области.

"Мы надеемся, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что там есть определенные проблемы с кадрами, очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент", — сказал Мороз.

Как пояснили РИА Новости в УФСИН, прежний руководитель СИЗО Владимир Клочек вышел на пенсию.

Как заявляла РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, VIP-камеры располагались в одном из корпусов "Матросской тишины". Она отмечала, что для удобства арестантов там стоял современный холодильник, набитый деликатесами, большие телевизоры и даже дорогой унитаз.

По словам Меркачевой, в VIP-камерах содержались подозреваемые в мошенничестве, и "как-то странно", что ремонт там сделан "под определенный контингент". Начальство СИЗО, отметила общественница, не смогло объяснить ситуацию.

Ранее стало известно об увольнении из-за скандала заместителя начальника СИЗО по оперативной работе. Еще трех сотрудников строго наказали в дисциплинарном порядке.