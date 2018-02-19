Загранпаспорт в России можно будет получить быстрее, чем раньше

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о сокращении сроков выдачи загранпаспорта с четырех до трех месяцев в случае его получения по месту пребывания гражданина, соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста закона, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, то срок его изготовления составляет один месяц. Срок оформления паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, не должен превышать три месяца.

Что касается срока оформления паспорта дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ, то он не должен сейчас превышать также три месяца, говорится в документе.

Отмечается, что изменение коснется как паспортов без электронного чипа, действующих пять лет, так и с ним, сроком действия десять лет.