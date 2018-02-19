Источник сообщил о проверке документов об образовании второго пилота Ан-148

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Подлинность документов о профессиональном образовании второго пилота разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" Сергея Гамбаряна проверяют на Урале, сообщил в понедельник РИА Новости источник в региональных силовых структурах.

"Такая проверка проводится", — сказал собеседник агентства.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на свои источники сообщило, что второй пилот потерпевшего крушение Ан-148 якобы не имел высшего профильного образования, а окончил 10-месячные курсы переподготовки в Челябинском летном училище гражданской авиации, где проходил переобучение из проводника в летчики. Вместе с тем представитель авиакомпании "Ангара", в которой ранее работал Гамбарян, заявил РИА Новости, что пилот окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации по профилю "Аэронавигация" и получил диплом о профессиональной переподготовке в Южно-Уральском государственном университете по программе "Подготовка пилотов коммерческой авиации". Кроме того, по информации "Саратовских авиалиний", у Гамбаряна было свидетельство пилота коммерческой авиации №0026832, выданное Восточно-Сибирским МТУ.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.