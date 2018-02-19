НКО получат восемь миллиардов рублей на социально значимые проекты

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении в 2018 году 8 миллиардов рублей на гранты некоммерческим неправительственным организациям, реализующим социально значимые проекты, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества субсидию… в размере 8.016.814,9 тысяч рублей на проведение конкурсов и предоставление по их результатам грантов президента РФ некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина", — говорится в тексте документа.

Также Фонду совместно с Общественной палатой РФ поручено обеспечить информационное сопровождение конкурсов и оповещение об их результатах на официальных сайтах ОП и ее региональных подразделений. Добавляется, что Фонд обязан обеспечить целевое расходование субсидий и представить управлению делами президента соответствующий отчет.