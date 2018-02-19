Медведев подписал документы о создании еще двух национальных парков

ГОРКИ, 19 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документы о создании в России еще двух национальных парков – в Мурманской области и Забайкалье.

"За прошлый год появилось четыре особо охраняемые природные территории. Вот, только что я подписал документы о создании еще двух новых национальных парков – это "Кодар" в Забайкальском крае и "Хибины" в Мурманской области", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как сообщил заместитель председателя правительства Александр Хлопонин, площадь парка "Кодар" составит около 490 тысяч гектаров. Как сказал Хлопонин, там будет вестись работа по сохранению уникальных представителей животного мира: дикого северного оленя, снежного барана и других. Площадь нацпарка "Хибины" составит 84 тысяч гектаров, отметил вице-премьер. На этой территории есть земли, где хозяйственную деятельность ведут представители малых народностей, соответствующие земли изыматься не будут, подчеркнул вице-премьер.

"Также мы планируем в ближайшее время завершить работу по созданию ещё двух особо охраняемых природных территорий — это национальный парк "Ленские столбы" в Республике Якутия и федеральный заказник "Новосибирские острова",- сообщил он.

В России, по словам Хлопонина, на данный момент 214 особо охраняемых природных территорий, на их содержание тратится около 6,7 миллиарда рублей.