Одну из пострадавших при стрельбе в Кизляре перевезут на лечение в Москву

Жители у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Жители у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Одну из пострадавших в результате стрельбы около храма в дагестанском Кизляре перевезут на лечение в Москву, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован.

"Одну из раненых в результате стрельбы сегодня перевезут на лечение в Москву. Такое решение было принято после консилиума врачей с участием руководства ФМБА. Пострадавших также навестил врио главы Дагестана Владимир Васильев", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что для перевозки пострадавшей в Москву планируется задействовать самолет МЧС.

Как сообщил РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, женщину переведут в центр имени Бурназяна. "По одной пациентке принимаем решение на транспортировку… в федеральный Медицинский биофизический центр имени Бурназяна", — сказал Уйба.