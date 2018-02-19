МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским трансляциям шести телеканалов, среди них — ТВ-3, ТНТ, СТС, Дождь, Пятница и REN-TV, нелегальные трансляции на сегодняшний день прекратили более 200 интернет-ресурсов, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав на трансляции телеканалов ТВ-3, ТНТ, СТС, Дождь, Пятница и REN-TV. В настоящий момент нелегальные трансляции телеканалов прекратили более 200 интернет-ресурсов, ожидается прекращение трансляций еще на 32 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что операторы связи по требованию Роскомнадзора ограничивают доступ к страницам 20 сайтов, которые не прекратили пиратские трансляции эфиров указанных телеканалов.

Российским законодательством предусмотрены внесудебные меры по прекращению нарушений авторских и (или) смежных прав, которые позволяют правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий. Решение о предварительном обеспечении защиты указанных прав принимает Мосгорсуд.