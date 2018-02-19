Собянин пошутил про рентабельность проекта "Моя улица"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на предпринимательском форуме "Трансформация 2. Выход за рубеж", заявил, что не согласен с мнением о нерентабельности проекта "Моя улица".

"Некоторые говорят: "Перекопали все улицы в Москве, зарыли деньги — зачем? Зачем зарывать деньги в тротуары, фасады, площади, парки? Это самое неэффективное расходование средств!". Ничего подобного. Более крутого бизнеса вообще нет!" — сказал Собянин.

Он пояснил, что на 1 рубль, вложенный в новогодние ярмарки в Москве на обновленных, благоустроенных улицах, город получает 14 рублей средств бюджета.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысяч). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.