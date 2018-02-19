В "Никола-Ленивце" ответили на обвинения в "сожжении собора"

ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Огненная скульптура "Пламенеющая готика" в арт-парке в Калужской области не является готическим собором, сожженным вместо чучела на Масленицу, заявил РИА Новости художественный руководитель арт-парка "Никола-Ленивец" Николай Полисский.

Ранее сообщалось, что в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области в субботу на Масленицу вместо чучела сожгли сооружение из веток. Акция вызвала резонанс в обществе, поскольку некоторые, в частности, шоумен Максим Галкин, усмотрели в сжигаемом сооружении из веток готический собор. Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что символы христианства должны пользоваться уважением и неприкосновенностью, а подобный перформанс вызывает у верующих людей только недоумение.

"Нас немножко не поняли. Спровоцировал все это шоумен Галкин, он должен следить, конечно, за своими словами. Это просто неправильно все понятое. Мы разжигали костер. Мы никакого храма не сжигали. Это костер, в пламени которого должна возникнуть наша версия архитектурного стиля "пламенеющая готика". Никакого отношения к религии и ни к чему антиклерикальному это не имело. Это не собор, там мне было ни крестов, ни алтаря — ничего. Это был просто костер", — сказал Полисский.

Собеседник агентства отметил, что у людей, присутствовавших на акции, не возникло ассоциаций с храмом, они называли сооружение замком.

"Ассоциации возникли у людей, которые видели картинку. И там огонь как раз нарисовал архитектурный стиль "пламенеющая готика"… Архитектурный стиль "пламенеющая готика" — не обязательно культовое сооружение… Мы не сжигали собора. Мы сжигали никому не нужные палки, чтобы создать огненную скульптуру "пламенеющая готика", — отметил Полисский.

Он также пояснил, что представителю РПЦ организаторы перформанса уже дали объяснение. "Его наши объяснения удовлетворили, насколько я знаю", — добавил Полисский.