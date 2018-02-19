В "Никола-Ленивце" ответили на обвинения в "сожжении собора"

ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Огненная скульптура "Пламенеющая готика" в арт-парке в Калужской области не является готическим собором, сожженным вместо чучела на Масленицу, заявил РИА Новости художественный руководитель арт-парка "Никола-Ленивец" Николай Полисский.
"Нас немножко не поняли. Спровоцировал все это шоумен Галкин, он должен следить, конечно, за своими словами. Это просто неправильно все понятое. Мы разжигали костер. Мы никакого храма не сжигали. Это костер, в пламени которого должна возникнуть наша версия архитектурного стиля "пламенеющая готика". Никакого отношения к религии и ни к чему антиклерикальному это не имело. Это не собор, там мне было ни крестов, ни алтаря — ничего. Это был просто костер", — сказал Полисский.
Собеседник агентства отметил, что у людей, присутствовавших на акции, не возникло ассоциаций с храмом, они называли сооружение замком.
Он также пояснил, что представителю РПЦ организаторы перформанса уже дали объяснение. "Его наши объяснения удовлетворили, насколько я знаю", — добавил Полисский.