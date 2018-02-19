В Якутии успокоили Ди Каприо, переживающего из-за аномальных морозов

ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Синоптики в Якутии понимают беспокойство голливудского актера Леонардо Ди Каприо относительно изменений климата в регионе, но отмечают, что 60-градусные морозы для этой местности являются нормой, сообщил РИА Новости в понедельник начальник отдела прогнозов Якутского УГМС Александр Аржаков.

Ранее на странице фонда Леонардо Ди Каприо в Instagram был опубликован пост, посвященный самому холодному постоянно обитаемому месту на Земле – селу Оймякон в Якутии. В нем рассказывается, что не так давно в населенном пункте зафиксировали близкие к рекордным показатели температуры — столбик термометра в одну из ночей опустился до — 62°C. "Местные утверждают, что таких морозов не было уже 15 лет. Изменение климата представляет реальную угрозу для жизни людей и уклада общества", – говорится в пояснении.

По словам Аржакова, якутские синоптики разделяют беспокойство Ди Каприо об изменениях климата в регионе, однако отмечают, что в последние десятилетия тут, напротив, регистрируются более теплые зимы.

"Изменения климата мы наблюдаем ежегодно с 1980-х годов. Каждый год становится все теплее. Так зима 2016-2017 годов была аномально теплой. Аномально теплым был март прошлого года, который побил все рекорды. В этом году январь оказался ближе к норме, за счет второй декады — тогда было холоднее на 3-5 градусов, но первая и третья декада были выше нормы по температуре", — сказал он.

При этом эксперт отметил, что температуры около 60 градусов мороза не являются экстремально низкими для этой местности. Он рассказал, что самая низкая в этом году температура в Оймяконе была зарегистрирована во второй декаде января и составила 60 градусов мороза. В остальные дни в середине января здесь было 55-58 мороза, это не считается аномально низкой температурой для данной местности в это время года. Люди приспособились к жизни в таких условиях, пояснил эксперт.

Публикация от Leonardo DiCaprio Foundation (@leonardodicapriofdn) Фев 16, 2018 в 9:56 PST

"Сейчас температура в Якутии до пяти градусов выше нормы для февраля. До конца недели на северо-востоке региона будет тепло, особенно на арктическом побережье. Теплее нормы на 4 градуса", — сказал собеседник.

Он уточнил, что в ближайшие сутки в Оймяконе ночью ожидается 28-32 градуса мороза, днем 20-24 мороза. В столице республики – городе Якутске — завтра ночью 32-34 мороза, днем 22-24 мороза.

Ранее эксперты МЧС сообщали, что изменения климата и потепление опасно для Якутии тем, что уменьшается зона вечной мерзлоты, а

это приводит к деградации почвы и влияет на устойчивость жилых домов, промышленных объектов и трубопроводов, а также автомобильных и железных дорог.