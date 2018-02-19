Власти Новосибирской области помогут семье погибшей при крушении Ан-148

НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют выделить из резервного фонда 1 миллион рублей семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье, сообщается в проекте распоряжения облправительства, размещенном на сайте "Электронная демократия Новосибирской области".

"Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области выделить министерству труда и социального развития Новосибирской области 1 000,0 тысячи рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для предоставления межбюджетных трансфертов мэрии города Новосибирска для оказания единовременной материальной помощи семье Толмасова А.Н. в связи с гибелью дочери Толмасовой Д.А. в авиационной катастрофе, произошедшей 11 февраля 2018 года", — говорится в проекте распоряжения.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

В авиакатастрофе погибла и 22-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова — подруга защитника хоккейной команды "Адмирал" (Владивосток) Сергея Ильина.