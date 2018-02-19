Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам ЧМ-2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор открыл "горячую линию", посвященную вопросам чемпионата мира по футболу 2018, сообщается на сайте ведомства.
"C 19 февраля в Роспотребнадзоре начинает работу всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что информация о режиме работы и контактные телефоны "горячих линий" размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.