Депутат предложил пересадить ряд чиновников на их личные машины

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением об отказе от транспортного обеспечения ряда чиновников, а также введении обязательной строчки в резюме при приеме их на работу о наличии действующих водительских прав и личного или арендованного автомобиля для экономии бюджетных средств, выгода от такого нововведения, по оценке парламентария, могла бы составить 4-5 миллиардов рублей в год.

"Целесообразным шагом по сокращению бюджетных трат в сложное время экономических трудностей стал бы пересмотр принципа государственных и муниципальных закупок в части отказа от транспортного обеспечения лиц, замещающих государственные и муниципальные должности в городах федерального значения, областных центрах, а также городских поселениях", — говорится в письме Петрова, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Депутат также считает, что при проведении конкурсов на замещение данных должностей, "целесообразным шагом было бы введение требования наличия действующих водительских прав и личного, либо арендованного автомобиля".

"Данная мера помимо сокращения необоснованных трат повлечет за собой иные положительные изменения: снижение транспортной нагрузки на местные дороги, борьба с пробками", — считает он.

Депутат уверен, что если руководители сами сядут за руль своих личных машин и будут на собственном опыте испытывать "все недостатки дорожной сети подведомственной территории", то получат "личную заинтересованность в своевременном ремонте и надлежащем содержании дорог, обеспечению удобных парковочных мест и организации движения транспортных средств".

Петров при этом подчеркивает, что руководители высших категорий, председатели региональных законодательных собраний, члены кабинета министров, главы регионов и другие лица, замещающие ответственные посты, из-за высокой загруженности и ответственности должны иметь в своем распоряжении служебные автомобили.

"Одновременно с этим во многих регионах, особенно в городах федерального значения, мы наблюдаем излишнее стремление части руководящих органов к обеспечению себя привилегиями, в частности, многие муниципалитеты и районные администрации тратят огромные средства на закупку дорогостоящих служебных автомобилей и содержание автобаз. Надо отметить, что масштаб таких трат не всегда соответствует задачам и проблемам областных центров и городских поселений", — пишет он.

По оценкам Петрова, если реализовать его предложение по оптимизации расходов государственных служащих на автомобильное снабжение, в масштабах России экономическая выгода такого нововведения будет минимально составлять не менее 4-5 миллиардов рублей в год.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность данного предложения и рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующие нормативно-правовые документы", — заключает он.