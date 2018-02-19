Депутат предложил пересадить ряд чиновников на их личные машины

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением об отказе от транспортного обеспечения ряда чиновников, а также введении обязательной строчки в резюме при приеме их на работу о наличии действующих водительских прав и личного или арендованного автомобиля для экономии бюджетных средств, выгода от такого нововведения, по оценке парламентария, могла бы составить 4-5 миллиардов рублей в год.
Депутат также считает, что при проведении конкурсов на замещение данных должностей, "целесообразным шагом было бы введение требования наличия действующих водительских прав и личного, либо арендованного автомобиля".
"Данная мера помимо сокращения необоснованных трат повлечет за собой иные положительные изменения: снижение транспортной нагрузки на местные дороги, борьба с пробками", — считает он.
Депутат уверен, что если руководители сами сядут за руль своих личных машин и будут на собственном опыте испытывать "все недостатки дорожной сети подведомственной территории", то получат "личную заинтересованность в своевременном ремонте и надлежащем содержании дорог, обеспечению удобных парковочных мест и организации движения транспортных средств".
"Одновременно с этим во многих регионах, особенно в городах федерального значения, мы наблюдаем излишнее стремление части руководящих органов к обеспечению себя привилегиями, в частности, многие муниципалитеты и районные администрации тратят огромные средства на закупку дорогостоящих служебных автомобилей и содержание автобаз. Надо отметить, что масштаб таких трат не всегда соответствует задачам и проблемам областных центров и городских поселений", — пишет он.
По оценкам Петрова, если реализовать его предложение по оптимизации расходов государственных служащих на автомобильное снабжение, в масштабах России экономическая выгода такого нововведения будет минимально составлять не менее 4-5 миллиардов рублей в год.
"Прошу вас рассмотреть целесообразность данного предложения и рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующие нормативно-правовые документы", — заключает он.