Ди Каприо напугали морозы в российском Оймяконе

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На странице фонда Леонардо Ди Каприо в Instagram опубликован пост, посвященный самому холодному постоянно обитаемому месту на Земле – селу Оймякон в Якутии.

Публикация от Leonardo DiCaprio Foundation (@leonardodicapriofdn) Фев 16, 2018 в 9:56 PST

В описании сказано, что не так давно в населенном пункте зафиксировали близкие к рекордным показатели температуры. Столбик термометра в одну из ночей опустился до —62°C. "Местные утверждают, что таких морозов не было уже 15 лет. Изменение климата представляет реальную угрозу для жизни людей и уклада общества (…)", — говорится в пояснении.

Публикация сопровождается кадрами из документального фильма "Оймякон", снятого Домиником Бари, Фелипе Паива и Петром Винокуровым.

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) Фев 16, 2018 в 8:07 PST

Позднее на своей личной странице в Instagram Ди Каприо выложил пост, в котором рассказал о деревне в китайской провинции Хэйлунцзян, расположенной рядом с российской границей. Там температура недавно опустилась до —40°C."Некоторые ученые полагают, что подобные климатические изменения могут быть вызваны потеплением в Арктике", — отмечается в комментарии.

Оймякон считается "полюсом холода" Северного полушария – официальный температурный рекорд здесь составляет —71,2°C. По неподтвержденным данным, в 1916 году столбик термометра опускался до отметки в —82°C.