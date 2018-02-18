Первый всероссийский студенческий телеканал запустят 25 февраля

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Первый всероссийский студенческий телеканал, цель которого — формирование активной гражданской позиции у молодежи, начнет свое вещание 25 февраля, сообщает пресс-служба Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), выступившей его учредителем.

"Эфирная сетка телеканала будет формироваться из материалов вузов, являющихся членами Международной ассоциации студенческого телевидения, а также из материалов и телепроектов молодежных общественных организации и ведомств сферы молодежной политики. Планируется, что телеканал начнет вещание 25 февраля. Сначала это будет круглосуточное IP-вещание, затем переход в кабельные и спутниковые сети", — говорится в сообщении.

МАСТ проводит конкурс на лучший логотип телеканала, до 17 февраля любой желающий может прислать свой вариант и описание к нему через приложение в официальной группе ассоциации "ВКонтакте".

"Первый всероссийский студенческий телеканал создается для формирования активной гражданской позиции у студенческой молодежи, трансляции успешного опыта реализации молодежных проектов и студенческих инициатив, совершенствования молодежной журналистики и повышения качества создаваемого контента в медиацентрах вузов, вовлечения молодых людей в творческую деятельность в сфере медиа, а также продвижения достижений вузов на федеральном уровне", — отмечается в пресс-релизе.

Зрителей телеканала будут ждать информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью, которые будут посвящены темам образования, молодежной политики, науки, творчества, культуры, спорта, волонтерства. Также на телеканале появятся материалы вузов о достижениях студентов в различных сферах деятельности и студенческие фильмы, созданные в ходе обучения на профильных специальностях в сфере кино и телевидения.

"Особенность телеканала состоит в том, что контент будет производить молодежь для молодежи. Это возможность для молодых медийщиков выйти на новый профессиональный уровень. Их материалы и телепроекты будут транслироваться на федеральном уровне. Кроме этого, для каждого вуза – это возможность продвижения собственного бренда и привлечения абитуриентов", — отметил первый заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей Косенчук.