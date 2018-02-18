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Общество

Куклы как люди. Что движет жертвами пластической хирургии

08:0018.02.2018
(обновлено: 08:16 18.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФотомодель Ирэн Феррари на Смоленской набережнойФотомодель Ирэн Феррари на Смоленской набережной
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Для некоторых девушек пластическая хирургия из средства устранения каких-то физических недостатков превращается, по сути, в образ жизни. РИА Новости поговорило с теми, чья судьба и внешность кардинально изменились после множества пластических операций.

Ставка на бюст

Медицинская операция. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions
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Ирэн Феррари, известная как женщина с самой большой грудью в России, когда-то окончила юрфак и проходила практику в милиции. Но потом поняла, что значительных успехов на этом поприще не добиться, и сделала ставку на подаренную пластическими хирургами внешность.

"Я всегда хотела большую грудь. После операций я решила воспользоваться этим своим достоинством. На тот момент в России не было девушек, открыто говоривших о своих изменениях, — все утверждали, что большой грудью их наградила природа. А я просто включила голову и сделала себе на этом имя, использовала бюст как средство достижения своих целей. Дело не в груди, а в мозгах — внешность можно менять сколько угодно, но если в голове пусто, это не поможет", — рассказывает Ирэн Феррари.

Она приобрела известность, о ней регулярно пишут СМИ. Это способствовало увеличению доходов — девушка ведет корпоративы, работает диджеем. Без искусственной груди, ставшей ее визитной карточкой, о славе можно было бы только мечтать, считает Ирэн.

Во время операции. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Думаю, девушки, когда говорят, что большая грудь им мешает, — лукавят. И уменьшают ее не из-за размера, а из-за того, что она не очень красивой формы, например. Грудь, сделанная профессиональным хирургом, — совсем другое дело. Мне она совершенно не мешает, я бегаю, прыгаю, занимаюсь теннисом. Единственный недостаток — во время плавания внушительный бюст тянет меня ко дну", — признается Ирэн.

Она себе и до пластики нравилась, но размера не хватало. После первой операции девушка поняла, что этого мало, и вскоре снова легла под нож. Результат многочисленных визитов к пластическому хирургу себя оправдал, уверена Ирэн — от своей нынешней груди девятого размера она в восторге.

© Фото из личного архива Ирэн Феррари Ирэн Феррари
© Фото из личного архива Ирэн Феррари
Ирэн Феррари

Сотвори себе кумира

Известная в светских кругах Олеся Малибу родилась в подмосковном Королеве и одно время училась на заочном отделении факультета экономики. На операции решилась после того, как увидела в кино актрису Памелу Андерсон.

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© РИА Новости / Александр Натрускин
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"Мне моя внешность всегда нравилась, я единственный ребенок в семье, воспитывалась в любви и заботе. Но увидев Памелу Андерсон, поняла, что она прекрасна и я должна быть похожей на нее. Памела очень сексуальная и нравится всем мужчинам, а я чем хуже? И я взялась за свою внешность — перекрасилась в блондинку, увеличила грудь. Многие признали, что я действительно похожа на Андерсон. Я снималась в телевизионных передачах, мою внешность обсуждали, и мне это приятно — я вообще люблю внимание к себе и популярность", — говорит Олеся.

Однако на этом она не остановилась — увеличила еще и губы. Олеся следит за модой — по ее словам, блондинки с надутыми губами и огромным бюстом уже не так востребованы. Сегодня ценится более естественная внешность — такие девушки "смотрятся аристократичнее и дороже в глазах богатых мужчин". Олеся подчеркивает, что ее внешний вид обязательно будет меняться в соответствии с модой.

© Фото из личного архива Олеси Малибу Олеся Малибу
© Фото из личного архива Олеси Малибу
Олеся Малибу

"Операции делаю для себя — ради молодых людей никогда в жизни ничего не предпринимала, это глупо. Для молодых людей я изучаю психологию, хожу на эротические курсы, не более того. Я всегда себе нравилась, но нет предела совершенству, вы же понимаете. Поэтому я и взяла за образец Памелу Андерсон — у молодежи всегда должен быть такой идеал, к которому стоит приблизиться. Я хотела быть такой же желанной для всех мужчин", — говорит Олеся.

Раньше у нее была грудь шестого размера, но осенью прошлого года она ее немного уменьшила. Говорит, что к слишком большому бюсту невозможно было подобрать красивое белье и брендовую одежду. Да и спина страдала от такой тяжести.

Главные губы планеты

Пластическая хирургия. Архивное фото
© Fotolia / Master1305
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Эпатажная Кристина Рэй уже попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в мире. Уроженка Санкт-Петербурга не подражает знаменитостям — она хочет быть оригинальной и выделяться из толпы. Главное — гармония внешнего вида с внутренним, утверждает девушка.

"Операции я делала без каких-то конкретных установок и целей. Процесс был естественным и гармоничным. Считаю, внешность должна соответствовать внутреннему самоощущению. После пластики моя жизнь улучшилась, потому что возникла внутренняя гармония, я стала более открытой и жизнерадостной, зажатость исчезла. Раньше у меня были комплексы. Но какой подросток с ними не сталкивался?" — рассказывает Кристина.

Чтобы добиться такого результата, ей потребовалось около сотни инъекций. Огромный рот не мешает ей ни есть, ни пить, ни даже целоваться.

"Мне комфортно с моими губами. Если бы пластика была чем-то неудобным, услугами пластических хирургов не пользовалось бы столько людей", — считает она.

Обладательница самых больших губ в мире намерена продолжить самосовершенствование: в ее ближайших планах операции по увеличению груди и коррекция носа.

© Фото из личного архива Кристины Рэй Кристина Рэй
© Фото из личного архива Кристины Рэй
Кристина Рэй

Не переборщить

Врачи перед началом операции. Архивное фото
© Fotolia / edwardolive
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Эпатаж эпатажем, но чрезмерное число пластических операций и инъекций ботокса способно обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Из-за слишком больших имплантов грудь может просто-напросто обвиснуть, предупреждает кандидат медицинских наук, заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии Олег Никитин.

"Задача врача — попытаться спрогнозировать послеоперационный результат. Если мы ставим большие импланты, делающие грудь чрезмерно объемной, увеличивается и ее масса. Под таким весом грудь теряет форму и обвисает. В некоторых случаях имплант даже прощупывается сквозь кожу", — объясняет врач.

Большое значение имеет состояние кожи и подкожной клетчатки, анатомические параметры грудной клетки и молочных желез. Последствия необдуманных операций бывают очень плачевными — иногда у пациенток даже атрофируются грудные ткани и расходятся послеоперационные швы.

Кокаин. Архивное фото.
© Fotolia / Africa Studio
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"Вы же не можете положить в маленький карман футбольный мяч, правильно? Подбор импланта — это всегда компромисс между желанием пациента и возможностями хирургии. Не всегда можно сделать ту грудь, которую желает пациентка. Если компромисса нет и женщина хочет слишком большую грудь, то от операции лучше отказаться", — добавил Никитин.

Увеличение груди — по-прежнему востребованная операция, как и липосакция. Но если раньше пациентки приходили за большим бюстом, то сейчас — за красивой и аккуратной формой. Мода на большую силиконовую грудь, к счастью, миновала, отмечает хирург.

Комплексы из детства

Рентгеновский снимок
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Стремление переделать себя до неузнаваемости говорит о многом — иногда это не просто жажда внимания и успеха, но и внутреннее неприятие себя. Медицинский психолог Ольга Щербакова считает, что на радикальные изменения внешности часто толкают психологические комплексы.

"Корнями это уходит в раннее детство — может, у девочки были непростые отношения с родителями или ребенку кто-то сказал, что с его внешностью что-то не так. Или в более взрослом возрасте у девушки не складывались отношения с противоположным полом. Еще случается дисморфофобия — это расстройство, при котором человека болезненно сильно беспокоит какой-либо дефект внешности. Пациент воспринимает свое тело совершенно не таким, какое оно на самом деле", — поясняет Щербакова.

Девушки перекраивают себя с ног до головы, но это не помогает, и они не останавливаются. Проблема не во внешности — в психологической травме. Корректировать такие расстройства нужно с помощью психотерапии, а не пластических операций, уверен врач.

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