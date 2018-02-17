В Крыму создали совет крымско-татарского народа

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В Крыму создан совет крымско-татарского народа, призванный обеспечивать обратную связь между властью и населением, сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Решение принято на внеочередном курултае (собрании) мусульман Крыма, который прошел в субботу в Симферополе.

"Создан консультативно-совещательный совет крымско-татарского народа, чтобы вывести на более качественный уровень взаимоотношения между крымскими татарами и властью", — сказал РИА Новости Исмаилов.

В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.

В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев. Всего в Крыму насчитывается 175 национальностей.

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