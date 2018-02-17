МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Распространенные в СМИ сообщения о том, что погибшая в детском саду в Новой Москве девочка замерзла, так как о ней забыли на прогулке воспитатели, не находят подтверждения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Согласно показаниям сотрудников и руководства дошкольного учреждения, во время прогулки у девочки произошел приступ, ее принесли в помещение и вызвали врачей. В саду была медсестра, она оказывала ребенку первую помощь до прибытия скорой.
Вскрытие не выявило никаких признаков переохлаждения организма, а также внутренних или внешних травм. Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "Халатность".