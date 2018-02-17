В Москве группа обманутых дольщиков покинула съезд КПРФ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Часть человек, приехавших на организованный КПРФ съезд обманутых дольщиков, покинули мероприятие, сообщают "Известия".

Они заявили, что вместо обсуждения их проблем на встрече агитировали за кандидата в президенты Павла Грудинина. Одна из посетительниц добавила, что в программе была заявлена одна повестка, должны были состояться встречи с чиновниками, "а по факту происходит совсем другое".

Другая женщина выразила недовольства фильмом про Совхоз имени Ленина, который якобы полчаса показывали на мероприятии.

"Чем мне поможет совхоз? Мне, обманутому дольщику?" — возмутилась она.

В свою очередь, организаторы мероприятия назвали недовольных женщин провокаторами и вывели их из зала.