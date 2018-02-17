Крымские татары хотят потребовать от Германии репарации за сожженные села

Вид на Большую Ханскую мечеть в Бахчисарае в Крыму. Архивное фото

Вид на Большую Ханскую мечеть в Бахчисарае в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Курултай мусульман Крыма намерен поставить перед властями Германии вопрос о возмещении ущерба и компенсации вреда, нанесенного полуострову во времена оккупации в годы Великой Отечественной войны.

"Великая Отечественная война стала суровым испытанием для жителей Крыма. За годы оккупации было уничтожено 127 крымских деревень вместе с их мирными жителями, которых фашисты обвиняли в связях с партизанами. Враги не пожалели никого, ни малолетних детей, ни стариков, ни женщин. Делегаты Курултая мусульман Крыма твердо убеждены в моральном и юридическом праве вернуться к вопросу репараций", — говорится в заявлении, принятом на внеочередном Курултае мусульман Крыма, который прошел в субботу в Симферополе.

Делегаты курултая заявили, что считают правомерным ставить вопрос о возмещении ущерба, нанесенного в связи с уничтожением 127 крымских сел.

От имени делегатов курултая Духовному управлению мусульман Крыма поручено создать рабочую группу по исследованию вопроса, связанного с причинением ущерба Германией во время Великой Отечественной войны.

"Поручено организовать группу специалистов для подготовки, оформления и дальнейшей передачи документов, подлежащих представлению Федеративной Республике Германия о возмещении ущерба и компенсации вреда", — говорится в заявлении.

Крым был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками в период с осени 1941-го по весну 1944 года.

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