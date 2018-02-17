Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 миллионов рублей

УФА, 17 фев – РИА Новости. Более 26 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Уфы, сообщает пресс-служба лотерейной компании "Гослото".

Сообщается, что приз разыгран в 8019-м тираже "Гослото" "5 из 36".

"Свой билет стоимостью 480 рублей он (победитель) приобрел в розничной точке Уфы. В нем было заполнено шесть полей. Числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3), но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа. Общая сумма выигрыша по билету составила 26 038 020 рублей", — говорится в сообщении.

Организаторы лотерею поздравили победителя и пригласили приехать в Москву для оформления выигрыша.