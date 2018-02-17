Борщ — наш! Почему украинцам отказывают в авторстве известного блюда

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин. Отличительной особенностью русской кухни считается обилие супов. Готовят их из самых разных продуктов — мяса, рыбы, свежих, квашеных, консервированных овощей. Самыми древними считаются щи, но им не уступают в популярности и рассольник с солянкой. РИА Новости с помощью экспертов узнало историю этих блюд.

Щей не жалей

Суп возник в глубокой древности — в виде похлебки из толченых или крупно растертых зерен злаков, предварительно запеченных на раскаленных камнях. Само слово пришло из французского языка. Во многих кухнях есть свое национальное первое блюдо. В Италии — минестроне, в Англии — окстейл (похлебка из бычьих хвостов), в Грузии — харчо.

Популярности супов в русской кухне способствовал суровый климат. Во-первых, горячие похлебки позволяли согреваться в холодное время года. Во-вторых, к долгой зиме на Среднерусской равнине запасались продуктами. А вяленое, сушеное мясо, сушеную рыбу было удобно отварить или залить квасом.

Самым древним русским супом считаются щи. Они появились в X веке, когда одновременно с принятием христианства на русскую землю из Византии завезли белокочанную капусту. По одной из версий, название произошло от щавеля, который был одним из важнейших ингредиентов. По другой — от древнерусского "съти": похлебка, горячее варево или "съто" — пропитание.

Историк русской кухни Антон Прокофьев отмечает, что щи были основным блюдом крестьянина, кисловатый запах традиционно сопровождал русскую колонизацию.

Борщевик со свининой

"Готовили их из свежей или квашеной капусты, но тут есть региональные особенности: чем южнее, тем больше доля свежих овощей. К капусте прекрасно подверстывалось практически все: мясной бульон, мясо, пассированная морковь, толченая картошка", — говорит эксперт.

Чем больше мяса было в щах, тем более богатыми они считались. Крестьяне ели так называемые серые щи. Они готовились из верхних жестких зеленых листьев, которые обычно обрывают и оставляют на огороде. Бедные земледельцы их мыли, рубили, обдавали кипятком и заквашивали, добавляя ржаную муку, соль и измельченную морковь. Потом опускали в погреба (ледники), там и хранили всю зиму. По преданиям, такая еда быстро снимала усталость, насыщала и согревала. Знатные люди могли позволить себе так называемые белые щи — из более светлого кочана.

Вообще, разновидностей щей было великое множество. В письменных документах Московского царского двора упоминаются, например, "щти борщевые", что дает основания вести происхождение борща от щей.

"Современные восточноевропейские историки кухни постоянно спорят о том, кто именно изобрел борщ. На самом деле особого смысла дискуссии не имеют — этот суп начали готовить больше тысячи лет назад, когда не существовало разделения на русских, украинцев и белорусов", — поясняет историк русской кухни Павел Сюткин. Региональные особенности приготовления были и у борща. По словам эксперта, в Киеве его делали со свининой и свеклой. В Вологде или Новгороде для придания кислинки использовалось растение борщевик.

Щи — признанное национальное блюдо, поэтому о них много упоминаний в пословицах, поговорках, литературе. Например, про бедных крестьян говорили, что они "лаптем щи хлебают".

Пастернак и похмелье

Дело в том, что из обуви у них были только лапти, а питались они исключительно пустыми щами. Крайне бедно жить и еле сводить концы с концами — именно таков смысл фразы "Щи лаптем хлебать". Другая поговорка — "Не жалей гостю щей" — призывает хозяина быть хлебосольным и щедро угощать гостя.

Основой многочисленных русских похлебок был квас. Сейчас самый известный суп с квасом — окрошка, но ассортимент на самом деле куда шире. Простейшим квасным первым блюдом была тюря. В тарелку крошили черный ржаной хлеб, лук, зелень, редис. Все это заливалось квасом. Такую незатейливую похлебку крестьянам было удобно брать с собой в поле.

Для окрошки уже требовалось мясо. Если добавляли соленые огурцы и немного уксуса, то это блюдо называлось "похмелье": оно придавало сил после бурных застолий. "Знатные господа и дворяне едят помногу жареного мяса и еще больше супов и похлебок, хотя бы то был только рыбный отвар с хлебом, который годен лишь на то, чтобы его вылить наземь, а они едят его с толченым чесноком. Как только они перепьются и это скажется на следующий день, приготовляют себе для освежения кушанье, называемое похмельем (Pochmelie); холодное, тонко нарезанное мясо, политое квасом", — писал о нравах в Московии голландский путешественник XVII века Ян Стрейс.

Прародитель всех известных русских рассольных (то есть приготовленных на основе соленых огурцов) супов — похлебка калья. "Это был бульон, получавшийся при варке мяса, рыбы. В постные дни ее делали с грибами. Туда добавляли рубленые соленые огурцы, рассол, специи", — делает экскурс в историю Павел Сюткин.

По его словам, слово "рассольник" встречается в поварских книгах с конца XVIII века. Это была усложненная версия кальи, куда добавляли травы, коренья, овощи — обычно картофель и зеленый горошек. "Рассольник до ХХ века был блюдом аристократическим, парадным, подавался на банкетах. Особенно в империи славился московский рассольник, а в Москве, в свою очередь, был знаменит новотроицкий рассольник, который готовили в одноименном трактире", — рассказывает Сюткин.

В советском общепите известность приобрел, однако, рассольник ленинградский. У него своя история. "При работе над книгой о советской кухне я общался с петербургским профессором Маргаритой Куткиной. Она рассказала, что ленинградский рассольник был придуман в первые годы власти большевиков. Время было тяжелое, многих продуктов не хватало. Соленые огурцы и бульон они оставили, но вычеркнули из рецепта коренья. Для навара добавили перловки", — объясняет Сюткин.

Еще одним вариантом рассольного супа была солянка. Первоначально так называлось второе блюдо. В "Словаре поваренном, приспешничьем, кандиторском и дистиллаторском" Василия Левшина (1795 год) говорилось, что для приготовления солянки необходимо обжарить на сковородке перепелку, засыпать ее кислой капустой и полить уксусом. Подавали ее с лимоном.

Солянка возникла в 1820-х годах. Так, в "Ручной книге русской опытной хозяйки" Екатерины Авдеевой (1842 год) советуют добавлять в говяжий бульон рыжики или грузди, луковицу, а когда все это уварится, заправить мукой с маслом. Эта версия мгновенно завоевала любовь русского общества. Суп подавали в трактирах, ресторанах. Заведения соревновались, чтобы сделать блюдо интереснее, наваристее, насыщеннее, поэтому никакого канонического рецепта мы не найдем — его просто нет. В любом случае это по-настоящему русское блюдо, известное далеко за пределами страны.