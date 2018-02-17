РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Борщ — наш! Почему украинцам отказывают в авторстве известного блюда

08:0017.02.2018
(обновлено: 08:10 17.02.2018)
024951
© Depositphotos / inagraur.ymail.comДевушка ест борщДевушка ест борщ
© Depositphotos / inagraur.ymail.com

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин. Отличительной особенностью русской кухни считается обилие супов. Готовят их из самых разных продуктов — мяса, рыбы, свежих, квашеных, консервированных овощей. Самыми древними считаются щи, но им не уступают в популярности и рассольник с солянкой. РИА Новости с помощью экспертов узнало историю этих блюд.

Щей не жалей

Суп возник в глубокой древности — в виде похлебки из толченых или крупно растертых зерен злаков, предварительно запеченных на раскаленных камнях. Само слово пришло из французского языка. Во многих кухнях есть свое национальное первое блюдо. В Италии — минестроне, в Англии — окстейл (похлебка из бычьих хвостов), в Грузии — харчо.

Популярности супов в русской кухне способствовал суровый климат. Во-первых, горячие похлебки позволяли согреваться в холодное время года. Во-вторых, к долгой зиме на Среднерусской равнине запасались продуктами. А вяленое, сушеное мясо, сушеную рыбу было удобно отварить или залить квасом.

Самым древним русским супом считаются щи. Они появились в X веке, когда одновременно с принятием христианства на русскую землю из Византии завезли белокочанную капусту. По одной из версий, название произошло от щавеля, который был одним из важнейших ингредиентов. По другой — от древнерусского "съти": похлебка, горячее варево или "съто" — пропитание.

Историк русской кухни Антон Прокофьев отмечает, что щи были основным блюдом крестьянина, кисловатый запах традиционно сопровождал русскую колонизацию.

Каша с тирамису
© Фото предоставлено пресс-службой кафе "Хлебная Лавка"
Авторский борщ и гречка с тирамису: что стоит за ренессансом русской кухни
"Готовили их из свежей или квашеной капусты, но тут есть региональные особенности: чем южнее, тем больше доля свежих овощей. К капусте прекрасно подверстывалось практически все: мясной бульон, мясо, пассированная морковь, толченая картошка", — говорит эксперт.

Борщевик со свининой

Чем больше мяса было в щах, тем более богатыми они считались. Крестьяне ели так называемые серые щи. Они готовились из верхних жестких зеленых листьев, которые обычно обрывают и оставляют на огороде. Бедные земледельцы их мыли, рубили, обдавали кипятком и заквашивали, добавляя ржаную муку, соль и измельченную морковь. Потом опускали в погреба (ледники), там и хранили всю зиму. По преданиям, такая еда быстро снимала усталость, насыщала и согревала. Знатные люди могли позволить себе так называемые белые щи — из более светлого кочана.

Вообще, разновидностей щей было великое множество. В письменных документах Московского царского двора упоминаются, например, "щти борщевые", что дает основания вести происхождение борща от щей.

"Современные восточноевропейские историки кухни постоянно спорят о том, кто именно изобрел борщ. На самом деле особого смысла дискуссии не имеют — этот суп начали готовить больше тысячи лет назад, когда не существовало разделения на русских, украинцев и белорусов", — поясняет историк русской кухни Павел Сюткин. Региональные особенности приготовления были и у борща. По словам эксперта, в Киеве его делали со свининой и свеклой. В Вологде или Новгороде для придания кислинки использовалось растение борщевик.

Щи — признанное национальное блюдо, поэтому о них много упоминаний в пословицах, поговорках, литературе. Например, про бедных крестьян говорили, что они "лаптем щи хлебают".

Люди стоят в очереди за угощением на празднике Широкая Масленица. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"Выпить-то хочется!" Откуда появились русская хреновуха и медовуха
Дело в том, что из обуви у них были только лапти, а питались они исключительно пустыми щами. Крайне бедно жить и еле сводить концы с концами — именно таков смысл фразы "Щи лаптем хлебать". Другая поговорка — "Не жалей гостю щей" — призывает хозяина быть хлебосольным и щедро угощать гостя.

Пастернак и похмелье

Основой многочисленных русских похлебок был квас. Сейчас самый известный суп с квасом — окрошка, но ассортимент на самом деле куда шире. Простейшим квасным первым блюдом была тюря. В тарелку крошили черный ржаной хлеб, лук, зелень, редис. Все это заливалось квасом. Такую незатейливую похлебку крестьянам было удобно брать с собой в поле.

Для окрошки уже требовалось мясо. Если добавляли соленые огурцы и немного уксуса, то это блюдо называлось "похмелье": оно придавало сил после бурных застолий. "Знатные господа и дворяне едят помногу жареного мяса и еще больше супов и похлебок, хотя бы то был только рыбный отвар с хлебом, который годен лишь на то, чтобы его вылить наземь, а они едят его с толченым чесноком. Как только они перепьются и это скажется на следующий день, приготовляют себе для освежения кушанье, называемое похмельем (Pochmelie); холодное, тонко нарезанное мясо, политое квасом", — писал о нравах в Московии голландский путешественник XVII века Ян Стрейс.

© Depositphotos / lisovskayaОкрошка на квасе
© Depositphotos / lisovskaya
Окрошка на квасе

Прародитель всех известных русских рассольных (то есть приготовленных на основе соленых огурцов) супов — похлебка калья. "Это был бульон, получавшийся при варке мяса, рыбы. В постные дни ее делали с грибами. Туда добавляли рубленые соленые огурцы, рассол, специи", — делает экскурс в историю Павел Сюткин.

По его словам, слово "рассольник" встречается в поварских книгах с конца XVIII века. Это была усложненная версия кальи, куда добавляли травы, коренья, овощи — обычно картофель и зеленый горошек. "Рассольник до ХХ века был блюдом аристократическим, парадным, подавался на банкетах. Особенно в империи славился московский рассольник, а в Москве, в свою очередь, был знаменит новотроицкий рассольник, который готовили в одноименном трактире", — рассказывает Сюткин.

В советском общепите известность приобрел, однако, рассольник ленинградский. У него своя история. "При работе над книгой о советской кухне я общался с петербургским профессором Маргаритой Куткиной. Она рассказала, что ленинградский рассольник был придуман в первые годы власти большевиков. Время было тяжелое, многих продуктов не хватало. Соленые огурцы и бульон они оставили, но вычеркнули из рецепта коренья. Для навара добавили перловки", — объясняет Сюткин.

Женщина готовит пельмени в пельменной Сидоровъ в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Я его слепила из того, что было". Почему пельмени — исконно русское блюдо

Еще одним вариантом рассольного супа была солянка. Первоначально так называлось второе блюдо. В "Словаре поваренном, приспешничьем, кандиторском и дистиллаторском" Василия Левшина (1795 год) говорилось, что для приготовления солянки необходимо обжарить на сковородке перепелку, засыпать ее кислой капустой и полить уксусом. Подавали ее с лимоном.

Солянка возникла в 1820-х годах. Так, в "Ручной книге русской опытной хозяйки" Екатерины Авдеевой (1842 год) советуют добавлять в говяжий бульон рыжики или грузди, луковицу, а когда все это уварится, заправить мукой с маслом. Эта версия мгновенно завоевала любовь русского общества. Суп подавали в трактирах, ресторанах. Заведения соревновались, чтобы сделать блюдо интереснее, наваристее, насыщеннее, поэтому никакого канонического рецепта мы не найдем — его просто нет. В любом случае это по-настоящему русское блюдо, известное далеко за пределами страны.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена