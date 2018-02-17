В перерывах между блинами: 12 интересных зимних развлечений в Москве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Москва практически полностью оправилась от последствий "снегопада столетия", покрывшего город огромными, по меркам Центральной России, сугробами. Однако синоптики вновь прогнозируют снег, после чего в столицу придут морозы. Самое время воспользоваться затишьем и насладиться настоящей русской зимой. Для тех, кто не намерен в эти выходные ограничиться поеданием блинов, РИА Новости подготовило обзор наиболее интересных мест для зимнего отдыха, где можно покататься на коньках, лыжах, "ватрушках" или даже на оленьих упряжках.

Катки

Каток на ВДНХ. Это крупнейший каток страны, его площадь — более 20 тысяч квадратных метров. Как сообщается на сайте ВДНХ, одновременно на лед здесь могут выйти 4,5 тысячи человек. Каток состоит из большого круга, отдельной детской зоны, пешеходного моста "Северное сияние" и "Аллеи влюбленных" со скамейками.

Входной билет — от 300 до 600 рублей для взрослых и 150-250 рублей для детей. Прокат коньков обойдется еще в 150 рублей. Каток закрывается в 22:45.

Второй главный каток Москвы. "Стереокаток" — такое название он получил благодаря неоновым огням и анимированной подсветке. В этом сезоне площадь льда увеличена, продлено время работы: закрывается только в 23 часа, а с пятницы по воскресенье и в праздники — в полночь.

Взрослый билет стоит 300-600 рублей, детский — 150-300. За 200 рублей можно взять коньки на прокат.

ГУМ-каток. Не такой большой, как на ВДНХ или в парке Горького, зато у самых стен Кремля. Одновременно на катке могут находиться до 450 человек. Здесь регулярно проводят различные мастер-классы, а последний сеанс завершается только в 23:30. Но бывают и закрытые сеансы, так что лучше заранее свериться с расписанием.

Бесплатно катаются с 10:00 до 15:30 в будни и с 10:00 до 11:00 в выходные, в остальное время взрослый билет стоит 400-500 рублей, детский — от 200 до 300. Прокат коньков — 200-300 рублей.

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Эксперты: арендаторы возвращаются на Садовое кольцо после реконструкции Если в людное место не хочется, приходите на Патриаршие пруды, которые уже расчистили от снега. Это единственный в Москве каток на льду естественного водоема. (Есть еще лед на Чистых прудах, но сейчас они огорожены предупреждающими лентами, так что кататься там не разрешают.) На "Патриках", напротив, катаются, играет музыка, работают кафе. Кстати, кто не помнит: именно здесь Левин искал Кити в романе Льва Толстого "Анна Каренина" и именно здесь проходили съемки ледовых эпизодов фильма "Покровские ворота", хотя по сюжету все должно было происходить на Чистых прудах.

Прокат коньков — 200 рублей.

Лыжные трассы

Парк "Сокольники". В парке — 14 лыжных трасс общей протяженностью в 50 километров, из которых две — всепогодные, длиной полтора и четыре километра. Они огорожены с двух сторон специальными сетками, так что опасаться внезапно выбежавших на лыжню людей или животных не приходится. Кроме того, там есть освещение и, конечно же, прокат.

Стоимость проката: 200 рублей за два часа.

Измайловский парк. Еще одна большая территория для катания на лыжах в пределах МКАД. Лыжня здесь проходит как по самому парку, так и по территории огромного лесопарка "Измайлово", а общая площадь зеленой территории — 16 тысяч квадратных метров. Пункты проката инвентаря есть, они расположены у главного входа в парк и еще в двух точках.

Стоимость проката: от 300 рублей в час.

Парк 850-летия Москвы. Здесь, по сведениям комплекса городского хозяйства столицы, проложена одна из самых скоростных лыжных трасс в пределах МКАД. Протяженность лыжни — пять километров, она проходит вдоль берега Москвы-реки.

Есть и прокат лыж: от 300 до 750 рублей.

Горки

ВДНХ. В поисках самой высокой горки снова возвращаемся в этот московский парк. Высокий спуск здесь начинается на 20 метрах над землей и в длину достигает 180 метров. Малый спуск: высота — 12 метров, длина — 120. Это еще и, пожалуй, самая яркая горка в столице. С нее открывается вид на Центральную аллею ВДНХ, а "ватрушка" проносится мимо девяти светящихся планет.

Стоимость билетов и расписание уточняйте на сайте.

Парк искусств "Музеон". В "Музеоне" сразу две тюбинговых горки, одна — с семью спусками и, как обещают в парке, без длинных очередей. Ее высота — 6,5 метра, а для удобства посетителей работает ленточный подъемник.

Посещение горки со своим тюбом стоит 50 рублей за 30 минут, с прокатным — 150-200 рублей.

Кузьминский парк. В Кузьминках действуют две деревянные горки, они не такие большие, но с крутым скоростным спуском.

Прокат стоит 250 рублей в час. Как бонус — там можно также арендовать снежкометатели и снежные бластеры.

Собачьи и оленьи упряжки

Кузьминский парк. Кроме горок и всяческих приспособлений для метания снежков, в этом столичном парке можно покататься на упряжке хаски. Правда, это развлечение доступно только детям (600 рублей за 15 минут), а взрослые могут лишь погулять с собаками или покормить их.

Парк "Царицыно". Здесь на собачьей упряжке вместе с детьми могут прокатиться и их родители. Стоимость поездки для взрослых — 600 рублей, для маленьких посетителей — 400.

Но главный гвоздь зимней программы в парке — упряжки с северными оленями. Этих животных специально привезли из Республики Коми. Посетителей катают в национальных якутских нартах, утепленных изнутри шкурами. Стоит это удовольствие 600 рублей для взрослых и 400 — для детей.

Катание на собачьих и оленьих упряжках — только в выходные и праздники с 12:00 до 18:00.

Всего же в Москве действует более четырех тысяч объектов зимнего отдыха. Это свыше 1200 катков с естественным льдом и почти 200 катков — с искусственным, около 400 лыжных трасс и 600 горок. Не исключено, что до ближайших из них вам рукой подать. Проверить это можно на официальном сайте мэра Москвы, где есть специальные карты для любителей коньков, горок и лыж.