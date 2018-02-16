Потомок погибшего в боях за Воронеж генерала получил его орден Жукова

ВОРОНЕЖ, 16 фев — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев вручил орден Жукова, посмертно присвоенный погибшему в боях за Воронеж генерал-майору Александру Лизюкову, внучатому племяннику командующего Ивану Афанасьеву, сообщает в пятницу правительство Воронежской области.

Накануне указом президента России Владимира Путина "за умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах" генерал-майор Александр Лизюков был посмертно награжден орденом Жукова. Вручение ордена состоялось 16 февраля на торжественной церемонии, посвященной десятой годовщине присвоения Воронежу звания "Город воинской славы".

Полномочный представитель президента в ЦФО Алексей Гордеев вручил орден внучатому племяннику Лизюкова Ивану Афанасьеву, приехавшему специально для этого в Воронеж из Гомеля.

"Этот орден Жукова — орден Воронежу и родной для Александра Лизюкова Белоруссии, потерявшей в Великой Отечественной войне каждого третьего своего жителя. Для русских и белорусов победа была общей, нашим народам выпало отстоять ее вместе. Причастность к великой истории — огромная ответственность. Верю, что наступит момент, когда Воронеж и Гомель, родной город Лизюкова, станут полноправными городами-побратимами", — сказал Иван Афанасьев.

Гордеев поздравил всех воронежцев с десятилетием присвоения городу статуса "Город воинской славы".

"Сегодня сложно представить, что 75 лет назад здесь были остановлены десятки вражеских дивизий и что наш прекрасный город был практически полностью разрушен. Это трагическая и славная страница Великой Отечественной войны, большой вклад в нашу общую победу. Огромная признательность ветеранам и труженикам тыла — всем, кто защищал и восстанавливал город. Благодаря их подвигу у нас есть возможность развивать и преображать любимый Воронеж и нашу страну", — сказал Гордеев.

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