Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии МИТРО

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Рособрнадзор уже лишил вуз государственной аккредитации и запретил прием студентов.

Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, по результатам проведенных проверок, в период с 9 февраля по 16 февраля 2018 года Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности у МИТРО, а также "Подольского социально-спортивного Института".

Кроме того, за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Смоленский государственный институт искусств.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.