Бывший пилот прокомментировал содержание самописца упавшего Ан-148

Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии

Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов в разговоре с RT призвал с осторожностью относиться к информации, полученной в результате расшифровки речевого самописца разбившегося Ан-148.

В начале записи летчики, как обычно, читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов, но при этом почему-то не включают обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости.

После взлета пилоты обнаруживают на дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле, после чего воздушное судно сталкивается с землей.

Эксперт напомнил, что, кроме указателя скорости, есть прибор "Авиагоризонт", по которому определяется пространственное положение самолета.

"Есть приборы высоты. Один — барометрический, который показывает давление, второй — радиовысотомер, который измеряет высоту до сантиметра. Пока не установлено, были ли эти приборы работоспособны, но почему с их помощью не приняли меры, чтобы убрать крен?" — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, на современных лайнерах автоматика в таких случаях предупреждает: "Прекрати снижение".

"Несмотря на это, снижение не было прекращено, крен не был убран. После расшифровки второго самописца остается немало вопросов", — отметил Смирнов.